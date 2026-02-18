Τι σημαίνει όταν ένα άτομο δεν θέλει να αγκαλιάσει ή να το αγκαλιάσουν -Τι απαντά η Ψυχολογία

Έχεις πάει να αγκαλιάσεις κάποιον και ένιωσες εκείνο το ανεπαίσθητο «πάγωμα»; Ένα βήμα πίσω, μια σφιχτή και γρήγορη αγκαλιά, ή μια αμήχανη κίνηση αποφυγής;

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η σωματική επαφή θεωρείται αυτονόητη ένδειξη οικειότητας, μια τέτοια αντίδραση μπορεί εύκολα να παρερμηνευτεί ως απόρριψη. Στην πραγματικότητα, όμως, συνήθως δεν έχει καμία σχέση με έλλειψη αγάπης.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η στάση μας απέναντι στο άγγιγμα συχνά διαμορφώνεται από το λεγόμενο «στιλ προσκόλλησης», δηλαδή από τον τρόπο που μάθαμε από μικροί να συνδεόμαστε με τους άλλους.

Για κάποιους ανθρώπους, ειδικά όσους μεγάλωσαν σε περιβάλλον με περιορισμένες εκδηλώσεις τρυφερότητας ή με ασταθή συναισθηματικά μηνύματα, η σωματική επαφή μπορεί να βιώνεται ως κάτι απρόβλεπτο ή ακόμη και ως παρέμβαση. Τις περισσότερες φορές δεν πρόκειται για έλλειψη αγάπης ή ψυχρότητα, αλλά για βιώματα.

