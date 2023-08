Τουρισμός: Γιατί οι ταξιδιώτες δεν πτοούνται από την ακρίβεια

Οι καταναλωτές ανά τον κόσμο εμφανίζονται πρόθυμοι να «υποκύψουν» στις υψηλές τιμές και ψηφίζουν διακοπές στο εξωτερικό για αυτό το καλοκαίρι, όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τις τρεις μεγάλες διαδικτυακές ταξιδιωτικές εταιρείες.

Η Airbnb Inc., η Expedia Group Inc. και η Booking Holdings Inc. ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, από τα οποία προκύπτουν διαφορετικές εικόνες για αυτό που γενικά χαρακτηρίζεται ως ιδανικό καλοκαιρινό ταξίδι. Ωστόσο και οι τρεις συμφωνούν στο εξής: οι τιμές φέτος είναι υψηλότερες τιμές – από πτήσεις σε ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες ενοικιάσεις – και οι τουρίστες ψηφίζουν Ευρώπη.

Αυτό φαίνεται ότι έχει ωφελήσει την Booking, η οποία πραγματοποιεί σχεδόν το 90% των εσόδων της στην Ευρώπη.

Η εταιρεία με έδρα το Norwalk του Κονέκτικατ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ιστότοπου εκπτωτικών κρατήσεων Priceline και της Kayak, ανέφερε ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 27% και οι συνολικές ακαθάριστες κρατήσεις κατά 15%. Οι μέσες ημερήσιες τιμές για καταλύματα αυξήθηκαν περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανέφερε η εταιρεία.

«Μακροπρόθεσμα, οι άνθρωποι θα θέλουν πάντα να ταξιδέψουν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γκλεν Φόγκελ στο Bloomberg TV. «Και μπορείτε βασικά να κάνετε μια εκτίμηση ότι τα ταξίδια θα αυξηθούν ταχύτερα από το ΑΕΠ». Ο Φόγκελ αναμένει μια «σεζόν ρεκόρ ταξιδιών το τρίτο τρίμηνο».

Aν και οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν υψηλές για τα διεθνή δρομολόγια, οι ταξιδιώτες φαίνεται να εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν για τις υπερπόντιες εμπειρίες που έχασαν κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας. Για παράδειγμα, όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, για τους Αμερικανούς το ισχυρό δολάριο καθιστά το ταξίδι στην Ιταλία ακόμα πιο ελκυστικό.

Οι καυτές τουριστικές πόλεις επιστρέφουν επίσης στις λίστες, μετά από αρκετά καλοκαίρια διακοπών σε πιο αγροτικά, οικιακά περιβάλλοντα.

