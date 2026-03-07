Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
7
Μάρτιος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τουρνουά τένις Ε3 Open U14 της ΣΤ’ Ένωσης από τον Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης

Share
Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Μεσσήνης διοργανώνει το τουρνουά τένις Ε3 Open U14 της ΣΤ’ Ένωσης, στο πλαίσιο της 11ης εβδομάδας του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στα 5 γήπεδα τένις των αθλητικών εγκαταστάσεων    του Δήμου Μεσσήνης, στη θέση Λαζαρίνα, στην περιοχή Αγίου Νικολάου Μεσσήνης.
Σε περίπτωση ανάγκης οι αγώνες ενδέχεται να παραταθούν έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.
Στο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 14 ετών (γεννημένοι 2012–2015) από σωματεία όλης της Ελλάδας, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αγωνιστικού τένις.
Διευθυντής Αγώνων είναι ο κ. Βασίλης Δρακόπουλος και επιδιαιτητής των αγώνων ο κ. Δημήτρης Χαντζής με βοηθούς τον Γιάννη Κυρίτση και Τόγια Κόρδα.
Οι φίλοι του τένις είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode