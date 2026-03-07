Τουρνουά τένις Ε3 Open U14 της ΣΤ’ Ένωσης από τον Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης

Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Μεσσήνης διοργανώνει το τουρνουά τένις Ε3 Open U14 της ΣΤ’ Ένωσης, στο πλαίσιο της 11ης εβδομάδας του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στα 5 γήπεδα τένις των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεσσήνης, στη θέση Λαζαρίνα, στην περιοχή Αγίου Νικολάου Μεσσήνης.

Σε περίπτωση ανάγκης οι αγώνες ενδέχεται να παραταθούν έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

Στο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 14 ετών (γεννημένοι 2012–2015) από σωματεία όλης της Ελλάδας, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αγωνιστικού τένις.

Διευθυντής Αγώνων είναι ο κ. Βασίλης Δρακόπουλος και επιδιαιτητής των αγώνων ο κ. Δημήτρης Χαντζής με βοηθούς τον Γιάννη Κυρίτση και Τόγια Κόρδα.

Οι φίλοι του τένις είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν τους αγώνες.