Τραγωδία: Εργατικό δυστύχημα στον Άρι Μεσσηνίας – Νεκρός 45χρονος (pic’s)

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Άρι στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 45χρονος αλλοδαπός εργάτης, υπήκοος Αλβανίας, έχασε τη ζωή του όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών υποχώρησε το έδαφος και καταπλακώθηκε από ανάχωμα.

Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συνεργείο εργολάβου που εκτελούσε εργασίες για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ στο πλαίσιο έργου αποχέτευσης λυμάτων.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.