Τραμπ – Πούτιν: Ανακοινώθηκε η ώρα συνάντησης στην Αλάσκα – Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η πολυδιαφημιζόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα λάβει χώρα στο Άνκορατζ στην Αλάσκα αύριο Παρασκευή στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας).
Τις λεπτομέρειες γνωστοποίησε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σημειώνοντας ότι το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ουκρανική κρίση και οι προοπτικές διευθέτησής της.
Ακόμα ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.
Η διάρκεια της συνάντησης θα κριθεί από την πορεία της συζήτησης, είπε ο Ουσάκοφ και πρόσθεσε ότι μετά το πέρας της οι δύο πρόεδροι θα παραχωρήσουν από κοινού συνέντευξη Τύπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ