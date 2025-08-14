Τελευταία Νέα
Τραμπ – Πούτιν: Ανακοινώθηκε η ώρα συνάντησης στην Αλάσκα – Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η πολυδιαφημιζόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα λάβει χώρα στο Άνκορατζ στην Αλάσκα αύριο Παρασκευή στις 11:30, τοπική ώρα (22:30, ώρα Ελλάδας).

Τις λεπτομέρειες γνωστοποίησε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σημειώνοντας ότι το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ουκρανική κρίση και οι προοπτικές διευθέτησής της.

Ακόμα ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για το «τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

