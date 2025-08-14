Τελευταία Νέα
Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και επεισόδια στη Σερβία

Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ σε πάνω από δέκα σερβικές πόλεις και ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε ορισμένους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος στη Νόβι Σαντ.

Στην πόλη αυτή, στο βόρειο τμήμα της χώρας, οι δυο πλευρές εκτόξευσαν φωτοβολίδες και πέταξαν αντικείμενα η μια στην άλλη, εξωθώντας την αστυνομία να επέμβει.

Στο Βελιγράδι, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας αναπτύχθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου συγκεντρωμένοι της μιας και της άλλης πλευράς αντάλλαξαν προπηλακισμούς και πέταξαν αντικείμενα οι μεν στους δε.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 

