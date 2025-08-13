Τραμπ – Πούτιν: Ο Λαβρόφ θα είναι παρών στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Αλεξέι Φαντέγιεφ, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Πληροφοριών και Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω τη συμμετοχή του Λαβρόφ σε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα την Παρασκευή», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ατζέντα της συνόδου κορυφής, ο διπλωμάτης πρότεινε να παραπεμφθεί το ερώτημα αυτό στην υπηρεσία Τύπου του Ρώσου προέδρου.

