Τρεις χώρες διεκδικούν τον τίτλο της πλουσιότερης στον κόσμο – Ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Ο πλούτος δεν είναι κάτι που μετριέται εύκολα και σίγουρα ένας άνθρωπος που κερδίζει περισσότερα χρήματα από άλλους να μην είναι και τόσο εύπορος, όπως φαίνεται, ή ευτυχισμένος. Κάπως έτσι μετράται και ο πλούτος στις χώρες του κόσμου.

Στο ερώτημα «ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο το 2025;» ο Economist απαντά ότι μάλλον δεν είναι μία, αλλά τρεις. Και εξηγεί γιατί.

Στην ετήσια κατάταξή του έχει συγκρίνει τις οικονομίες με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό γιατί οι τιμές διαφέρουν μεταξύ των χωρών και ένας μέτριος μισθός μπορεί να φτάσει περισσότερο όπου τα πράγματα είναι φθηνότερα. Οι ώρες εργασίας επίσης ποικίλλουν. Κάποιες χώρες καταφέρνουν να δημιουργήσουν υψηλά εισοδήματα με λιγότερες ώρες εργασίας. Και έτσι αφήνουν περισσότερ χρόνο για αναψυχή και διακοπές.

