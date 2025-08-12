Η RAF «προσγειώνεται» στην Καλαμάτα για εκπαίδευση με Μ-346

Ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της φημισμένης Royal Air Force στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ) στην Καλαμάτα.

Με ιστορικές αναφορές που φτάνουν ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο –όταν Βρετανοί εκπαιδευτές μετέδιδαν γνώσεις στους Έλληνες πιλότους– σήμερα η RAF εμπιστεύεται εκ νέου την HAF, αποστέλλοντας Βρετανούς ιπταμένους στην ελληνική αεροπορική βάση για εκπαίδευση.

Ήδη, ακολουθώντας το παράδειγμα της Luftwaffe, της πολωνικής, ιταλικής και κροατικής αεροπορίας, η Βρετανία εντάσσεται στη λίστα των χωρών που επιλέγουν την Καλαμάτα για την κατάρτιση του ιπτάμενου προσωπικού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίτευξη της συμφωνίας με τη Βρετανική Αεροπορία προηγήθηκε σειράς επιτόπιων επισκέψεων και αξιολογήσεων από Βρετανούς επιτελείς, οι οποίοι εξέτασαν αναλυτικά τη δομή και το επίπεδο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση φέρεται να έπαιξαν οι εξελισσόμενες εργασίες για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων φιλοξενίας, εντός της μονάδας, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η πλειονότητα των εκπαιδευόμενων μέχρι σήμερα διαμένει στην πόλη της Καλαμάτας. Ωστόσο, η δημιουργία αυτόνομων και πλήρως εξοπλισμένων χώρων διαμονής εντός της 120 ΠΕΑ –με προσωπικά δωμάτια, γραφεία μελέτης και κοινόχρηστους χώρους– προσφέρει αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης.

Η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας επενδύει στην ανάδειξη της Καλαμάτας ως κεντρικού κόμβου στρατιωτικής εκπαίδευσης. Με τα Μ-346 που έχει αποκτήσει η Ελλάδα μέσω της συμφωνίας με το Ισραήλ, την πολυετή εμπειρία του προσωπικού και τις συνεχώς βελτιούμενες υποδομές, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η 120 ΠΕΑ να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Συμμαχία, αλλά και για χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Η αναγνώριση δεν άργησε να έρθει. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, τις ώρες πτήσης και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες αυξάνεται διαρκώς, ενώ το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Καλαμάτας –με περισσότερες από 200 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο– λειτουργεί συμπληρωματικά ως πόλος έλξης.

Η ΝΑΤΟϊκή πιστοποίηση ως καταλύτης

Σημαντική ώθηση δόθηκε τον Απρίλιο, όταν στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας και στο πλαίσιο της 11ης συνεδρίασης του Steering Board του προγράμματος NATO Flight Training Europe (NFTE), η 120 ΠΕΑ πιστοποιήθηκε επίσημα ως Κέντρο Εκπαίδευσης Ιπταμένων.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση καθιστά την Καλαμάτα κομβικό σημείο για την εκπαίδευση συμμαχικών πιλότων τόσο στα αεροσκάφη T-6A Texan II (Phase 2) όσο και στα προηγμένα M-346A (Phases 3 και 4).

Πέραν της στρατιωτικής αναβάθμισης, η ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο του NFTE ενισχύει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, καθιστώντας τη χώρα πυλώνα αυτονομίας και βιωσιμότητας στον τομέα της εκπαίδευσης ιπταμένων στην Ευρώπη.

Το NFTE, το οποίο συμμετέχουν 13 χώρες, επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από τις εκπαιδευτικές δομές των ΗΠΑ, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, τη χρήση κοινών υποδομών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πιλότων του ΝΑΤΟ.

Η συμμετοχή της 120 ΠΕΑ στο NFTE δεν αποτελεί απλώς επιτυχία για την Πολεμική Αεροπορία, αλλά και για τη χώρα συνολικά, εδραιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερό και αξιόπιστο εταίρο.

M-346: Το άλμα στην εκπαίδευση 5ης γενιάς

Το εκπαιδευτικό jet M-346, που χρησιμοποιείται στις φάσεις 3 και 4 της εκπαίδευσης, τοποθετεί τους υποψήφιους ιπτάμενους σε συνθήκες που προσομοιάζουν απόλυτα με εκείνες των σύγχρονων μαχητικών της 4,5ης και 5ης γενιάς.

Η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητες προηγμένης εκπαίδευσης, με έμφαση στις δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, ενώ οι ισχυροί κινητήρες και τα τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα ενισχύουν τη μετάβαση των νέων πιλότων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Η εκπαίδευση συμπληρώνεται από τον υπερσύγχρονο εξομοιωτή πτήσης, όπου πραγματοποιούνται ρεαλιστικά σενάρια αποστολών. Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτές, «οι δύο εξομοιωτές προσφέρουν στον ιπτάμενο εμπειρία σχεδόν ταυτόσημη με αυτήν στο cockpit του Μ-346».

Η ζήτηση για το πρόγραμμα, από χώρες της Δύσης αλλά και της Ανατολής, ενισχύει τη σκέψη για περαιτέρω επένδυση σε πρόσθετα αεροσκάφη M-346 – είτε μέσω εθνικών πόρων είτε σε συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία που υποστηρίζει ήδη το εκπαιδευτικό έργο.

Η Καλαμάτα δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει τον ρόλο ενός διεθνούς εκπαιδευτικού κόμβου, με όπλα τη γνώση, την τεχνολογία και τις συμμαχίες.

