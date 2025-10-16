Τρεις μήνες αναμονή για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο – Πόσο κοστίζει στις επιχειρήσεις

Τρεις μήνες κατά μέσο όρο πρέπει να περιμένουν οι επιχειρήσεις για να συνδεθούν στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, χρόνος που για πολλές σημαίνει αναβολή έναρξης λειτουργίας, απώλεια εσόδων και μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η καθυστέρηση αυτή, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει και το τρίμηνο, αποδίδεται στις δυσλειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος μετά το κλείσιμο των περιφερειακών του υποκαταστημάτων εξυπηρετεί πλέον πολίτες και επιχειρήσεις αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών αιτημάτων.

Η νέα αυτή «ψηφιακή» εξυπηρέτηση, αν και είχε στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, έχει οδηγήσει σε μία απρόσωπη επικοινωνία, καθυστερήσεις και έλλειψη άμεσης επαφής με τους αρμόδιους υπαλλήλους.

