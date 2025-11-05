Τρεις νέες ομάδες ΟΠΚΕ στη Μεσσηνία! Αύξηση της αστυνομικής δύναμης με 45 αστυνομικούς! 15 αστυνομικοί στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εγκληματικότητας σε καταυλισμούς Ρομά

Μια σημαντική εξέλιξη υπάρχει στο πλαίσιο ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στη Μεσσηνία και έγινε γνωστή από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Λαμπρόπουλο. Ο νομός Μεσσηνίας πλέον μετά τις δύο ομάδες ΟΠΚΕ που τελευταία αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενισχύεται με μια ακόμη ομάδα η δράση της οποίας θα ξεκινήσει το Σάββατο και θα έχει βάση τη Μεσσήνη και δράση στα χωριά των Δήμων Μεσσήνης, Καλαμάτας και Οιχαλίας με αντικείμενο την αστυνόμευση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε καταυλισμούς Ρομά.

Αναλυτικά στο ενημερωτικό σημείωμα αναφέρεται:

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και την πρόληψη έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση του έργου της υφιστάμενης τοπικής Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας, με επιπλέον ομάδες 15 Αστυνομικών έκαστη, από περιοχές εκτός Νομού.

Πιο συγκεκριμένα, πέραν της υπάρχουσας, το μήνα Απρίλιο του έτους 2025 συστάθηκε και επιχειρεί σε όλο το Νομό Μεσσηνίας μια ομάδα Ο.Π.Κ.Ε, με έδρα την πόλη της Καλαμάτας. Επίσης, από τον προηγούμενο μήνα, μια δεύτερη ομάδα με έδρα τα Φιλιατρά, επιχειρεί στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας έως και την Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο Αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε καταυλισμούς Ρομά, αποστέλλεται και τρίτη ομάδα ενίσχυσης, η δράση της οποίας θα ξεκινήσει το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και θα αστυνομεύει στη Μεσσήνη και στα χωριά των Δήμων Μεσσήνης, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Επισημαίνεται, ότι η προϋπάρχουσα Αστυνομική Δύναμη του Νομού Μεσσηνίας, αυξήθηκε με τις τρεις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε κατά σαράντα πέντε 45 Αστυνομικούς.