Τρία πύρινα μέτωπα στη Μεσσηνία

Τρία πύρινα μέτωπα ενεργοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Μεσσηνίας. Το πρώτο ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι κοντά στην Πιπερίτσα και φαίνεται πως ελέγχεται, το άλλο στην ευρύτερη περιοχή της Μπιρμπίτας και το τρίτο κοντά στο χωριό Αβραμιού. Εκεί έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη με 8 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 32 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ συνδράμουν και δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Μεσσήνης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης.