Τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη – Πώς μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Τουλάχιστον για 1 χλμ η 70χρονη οδηγούσε ανάποδα στην Ολυμπία Οδό με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο και να σκοτωθεί η ίδια και ακόμα ένα άτομο που επέβαινε στο άλλο όχημα. Το τροχαίο έγινε στο ύψος του Λαμπίριου στην Πάτρα λίγο πριν τις σήραγγες στην Παναγοπούλα.

Το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με την 70χρονη οδηγό Μ. Κ. κάτοικο Αιγίου να εγκλωβίζεται μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και να απανθρακώνεται.