ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά, ενώ οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Πηγή: www.iefimerida.gr

