Τζιόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία των 9,4 δισ. δολαρίων – Ο οίκος μόδας, η αδερφή και τα ανίψια

Τέλος εποχής για τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, που έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια και πλέον έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι μέλλει γενέσθαι με την ανεξάρτητη αυτοκρατορία μόδας που ίδρυσε, την ώρα που τα άλλα εμβληματικά ιταλικά brands, όπως η Gucci και η Fendi, εξαγοράζονταν από τους κολοσσούς των ειδών πολυτελείας.

Ο εκλιπών είχε δηλώσει πέρσι στο Bloomberg ότι δεν αποκλείει ούτε μια δημόσια προσφορά (IPO) ούτε μια πώληση σε μεγαλύτερο όμιλο μετά την απουσία του. Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Αρμάνι, ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προέρχονταν κυρίως από την αξία της εταιρείας του.

Ο Αρμάνι υπήρξε ο μοναδικός κύριος μέτοχος του οίκου που ίδρυσε μαζί με τον Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του ’70, και δεν είχε παιδιά να κληρονομήσουν την εταιρεία που το 2024 εμφάνισε έσοδα 2,3 δισ. ευρώ.

Ηδη όμως είχε μεριμνήσει για τη διαδοχή, εμπλέκοντας μέλη της οικογένειας και στενούς συνεργάτες σε θέσεις ευθύνης.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.thetoc.gr πατώντας ΕΔΩ
