VisitPeloponnese | Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Δανία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε με επιτυχία στη διεθνή τουριστική έκθεση Ferie for Alle, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χέρνινγκ της Δανίας, ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ενισχύοντας την παρουσία της στη σκανδιναβική αγορά.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε αυξημένη επισκεψιμότητα σε σχέση με το 2025, συγκεντρώνοντας συνολικά 54.649 επισκέπτες (Παρασκευή: 17.797 | Σάββατο: 22.391 | Κυριακή: 14.461), ενώ ξεπέρασε το ορόσημο των 1.500.000 επισκεπτών από την πρώτη διοργάνωσή της το 1998. Στην έκθεση συμμετείχαν 1.100 εκθέτες και συνεκθέτες, καθώς και 125 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή της στη σκανδιναβική ταξιδιωτική αγορά.

Ισχυρό αποτύπωμα και ουσιαστικές επαφές

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου η Πελοπόννησος αναδείχθηκε ως ένας αυθεντικός, πολυθεματικός προορισμός, με ισχυρό συνδυασμό πολιτισμού, φυσικού τοπίου και γαστρονομίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις με σημαντικούς Tour Operators της Σκανδιναβίας. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η παρουσία της Bravo Tours, η οποία διέθετε ένα από τα μεγαλύτερα περίπτερα της διοργάνωσης και έχει εντάξει την Πελοπόννησο στα τουριστικά της πακέτα για μία ακόμη χρονιά, με έντονη προβολή σε διαφημιστικά μέσα και ταξιδιωτικούς οδηγούς.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης καταγράφηκαν δεκάδες προκρατήσεις για προορισμούς της Πελοποννήσου, γεγονός που αποτυπώνει τη ζήτηση και τη δυναμική της περιοχής στη δανέζικη αγορά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με την FDM Travel για την ένταξη της Πελοποννήσου σε νέα προγράμματα Fly & Drive, μια ιδιαίτερα δημοφιλή μορφή ταξιδιού στις σκανδιναβικές χώρες.