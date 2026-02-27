VisitPeloponnese | ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2026 με τιμώμενη Περιφέρεια την Πελοπόννησο

Η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition πραγματοποιήθηκε στο MEC Παιανίας, με τιμώμενη Περιφέρεια την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα συμμετοχής και επαγγελματικών συναντήσεων.

Η διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα και συγκέντρωσε περισσότερους από 14.000 επαγγελματίες της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας, καθώς και φίλους της ποιοτικής γαστρονομίας, αναδεικνύοντας προϊόντα υψηλής αξίας και ταυτότητας.

Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.400 Β2Β συναντήσεις μεταξύ εκθετών και αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες εξαγωγών και τη δικτύωση των επιχειρήσεων.

Η παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ως τιμώμενη Περιφέρεια, η Πελοπόννησος παρουσίασε τον γαστρονομικό της πλούτο, την ποιότητα της πρωτογενούς παραγωγής και τη σύγχρονη δυναμική των επιχειρήσεών της, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες περιοχές της χώρας στον τομέα των τροφίμων και ποτών.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το μαγειρικό δρώμενο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν τοπικά προϊόντα, συνταγές και ιστορίες που συνδέουν τη γαστρονομία με τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα του τόπου.

Το σχετικό στιγμιότυπο μπορείτε να το δείτε εδώ:

https://www.youtube.com/watch? v=ImsY29P0MfQ

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως τιμώμενης περιοχής στην ΕΞΠΟΤΡΟΦ επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε συστηματικά στη σύνδεση της γαστρονομίας με την ταυτότητα και την εξωστρέφεια του τόπου.

Με σχέδιο και συνέπεια, ενισχύουμε την παρουσία των παραγωγών και των επιχειρήσεών μας σε πλατφόρμες που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης. Η κατεύθυνση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής που έχει θέσει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός για έναν ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο προορισμό».

Visit Peloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν τους επαγγελματίες του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect.

Μέσω της πλατφόρμας διασφαλίζεται άμεση ενημέρωση για δράσεις διεθνούς προβολής, πρόσβαση σε νέες δυνατότητες συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές.