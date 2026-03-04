VisitPeloponnese | Η Πελοπόννησος στη f.re.e 2026 του Μονάχου με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό και τη γερμανική αγορά

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε με αυτόνομο περίπτερο στη διεθνή τουριστική έκθεση f.re.e – The Travel and Leisure Fair, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Messe München, παράλληλα με τις διοργανώσεις IMOT και Munich Auto Days.

Η f.re.e 2026 προσέλκυσε περισσότερους από 130.000 επισκέπτες και φιλοξένησε πάνω από 900 εκθέτες από 50 χώρες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις ταξιδιών, caravanning, camping και outdoor δραστηριοτήτων στη Γερμανία.

Δυναμική παρουσία στο Hall B4

Κατά τη διάρκεια του πενθημέρου, χιλιάδες επισκέπτες επισκέφθηκαν το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Hall B4, εκδηλώνοντας έντονο ενδιαφέρον για παραθαλάσσιους προορισμούς, πολιτιστικές διαδρομές, πεζοπορικές εμπειρίες και αυθεντικές γαστρονομικές προτάσεις.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής διανεμήθηκε εκτενές έντυπο υλικό στα γερμανικά, ενώ η παρουσία γερμανόφωνου στελέχους ενίσχυσε την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό.

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας πλαισίωσε ως συνεκθέτης η Μαίναλον ΚοινΣΕπ, μέσω του Βασίλη Παλιάκη, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Πελοποννήσου στον τομέα του εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού, με έμφαση στις πιστοποιημένες πεζοπορικές διαδρομές και στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότηταςΗ παρουσία στη f.re.e 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Πελοπόννησος ενισχύει τη συνδεσιμότητά της με τη γερμανική αγορά μέσω της αύξησης των απευθείας πτήσεων προς το Αεροδρόμιο Καλαμάτας το 2026 από γερμανικά αεροδρόμια, με τις αεροπορικές εταιρείες Condor, Eurowings και Discover Airlines.

Οι ενισχυμένες αεροπορικές συνδέσεις καθιστούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου πιο άμεσα προσβάσιμη στο γερμανικό κοινό, δημιουργώντας νέες προοπτικές για αύξηση των τουριστικών ροών και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου επισκέφθηκαν η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας Νικολέτα Λεκανίδη, καθώς και εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του Ελληνικού Προξενείου στο Μόναχο, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στη γερμανική αγορά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας ανέφερε:

«Η f.re.e αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για το outdoor και τον εναλλακτικό τουρισμό στη Γερμανία — τομείς στους οποίους η Πελοπόννησος διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα από την προβολή των θεματικών διαδρομών μας ενισχύουμε την ταυτότητα της Πελοποννήσου ως προορισμού τεσσάρων εποχών, που ανταποκρίνεται πλήρως στο προφίλ του Γερμανού ταξιδιώτη. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη f.re.e 2026 εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, συνεκτικό στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης της εξωστρέφειας, βάσει του οράματος του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού».

Visit Peloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν τους επαγγελματίες του τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect.

Μέσω της πλατφόρμας διασφαλίζεται άμεση ενημέρωση για δράσεις διεθνούς προβολής, πρόσβαση σε νέες δυνατότητες συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές.