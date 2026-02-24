VisitPeloponnese | Ενισχυμένο marketing, νέες αεροπορικές συνδέσεις και στρατηγικές επενδύσεις στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας ενισχύουν τη διεθνή δυναμική της Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα marketing σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας, ενισχύοντας τη διεθνή προσβασιμότητα του προορισμού και δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των συνεργασιών marketing με αερομεταφορείς για την περίοδο 2024 – 2026 έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο ετήσιο προϋπολογισμό προηγούμενων ετών, επιτρέποντας την υλοποίηση στοχευμένων συνδιαφημιστικών ενεργειών και καμπανιών προβολής σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, με το πρόγραμμα του 2026 η συνολική διαχρονική επένδυση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη συνδιαφήμιση με αεροπορικές εταιρείες θα ανέλθει περίπου στα 2.000.000 ευρώ. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης και διεύρυνση του δικτύου πτήσεων.

Το 2026 το Αεροδρόμιο Καλαμάτας θα συνδέεται με 22 προορισμούς μέσω 31 απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, ενώ η επιβατική κίνηση από το εξωτερικό για το 2025 κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ με 169.730 αφίξεις, καταγράφοντας αύξηση 25,6%/έτος, σε σχέση με το 2023.

Στο πρόγραμμα πτήσεων του 2026 περιλαμβάνονται νέες απευθείας συνδέσεις από το Εδιμβούργο και το Λονδίνο (Gatwick) με την Jet2, από το Αμβούργο με την Condor και από τη Βουδαπέστη με τη Wizz Air, ενώ παράλληλα καταγράφονται αυξήσεις συχνοτήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Gatwick και της British Airways, από τη Φρανκφούρτη με την Condor και από τη Ζυρίχη με την Edelweiss. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση της τουριστικής περιόδου προς τον Νοέμβριο, με πτήσεις από το Μόναχο μέσω Discover Airlines και από το Ντίσελντορφ μέσω Eurowings, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Πελοποννήσου στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη και συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της σεζόν.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι προσδοκίες για το 2026 αφορούν ισχυρή ενίσχυση των επιδόσεων, αντίστοιχη με αυτή των τελευταίων δύο ετών, όπως δείχνουν τόσο τα στοιχεία των διαθέσιμων θέσεων, όσο και έως των τώρα σχετικών κρατήσεων.

Παράλληλα, η επικείμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου και η ανάληψη της διαχείρισής του από νέο επενδυτικό σχήμα με τη συμμετοχή της Fraport δημιουργεί μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή και την Πελοπόννησο. Στο άμεσο διάστημα προγραμματίζονται παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του αεροδρομίου, στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, διευκολύνοντας την περαιτέρω αύξηση της αεροπορικής κίνησης, ήδη από το 2026. Ταυτόχρονα, σχεδιάζονται στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις με τη δημιουργία νέου Terminal, που θα ενισχύσει ουσιαστικά τη δυναμικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης του προορισμού.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε:

«Η Πελοπόννησος εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο ισχυρό διεθνή προορισμό. Με αυξημένες επενδύσεις στην προβολή, στρατηγικές συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και σημαντικές εξελίξεις στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, περισσότερες αφίξεις και ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, ανέφερε:

«Η αύξηση των συνδέσεων και των αφίξεων αποτελεί αποτέλεσμα μιας συνεκτικής στρατηγικής marketing που υλοποιείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα από συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και στοχευμένες καμπάνιες, οι οποίες βασίζονται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων και σχετικές προβλέψεις, ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου, διευρύνουμε τις αγορές προέλευσης και δημιουργούμε τις βάσεις για ένα πιο ανθεκτικό και ποιοτικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της διεθνούς προβολής, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και σύγχρονα εργαλεία marketing, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του προορισμού.