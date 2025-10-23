VisitPeloponnese | Συμμετοχή στη Marathon Expo 2025

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Marathon Expo 2025 του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας (5 – 8 Νοεμβρίου), προχωρά στη συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό την προβολή των αθλητικών διοργανώσεων που πραγματοποιούνται στην Πελοπόννησο και την ανάδειξη της Περιφέρειας ως κορυφαίου προορισμού αθλητικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας, οι αθλητικοί σύλλογοι και οι διοργανωτές αγώνων (δρομικών, ορεινών, ποδηλατικών, κολυμβητικών, multisport κ.ά.) να αποστείλουν φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από τις διοργανώσεις τους, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προωθητικό περιεχόμενο που θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη φετινή Marathon Expo.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν οι ίδιοι στο περίπτερο κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις διοργανώσεις τους στο κοινό και στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Ζητούμενο Υλικό

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (300 dpi)

Βίντεο ή αποσπάσματα βίντεο διάρκειας έως 1 λεπτού

Προαιρετικά: λογότυπο διοργάνωσης και σύντομη περιγραφή (τίτλος, ημερομηνία, τόπος διεξαγωγής, είδος αγώνα)

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής

Το υλικό μπορεί να αποσταλεί:

μέσω πλατφόρμας WeTransfer ή άλλης υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων

ή άλλης υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

με θέμα: Υλικό για Marathon Expo – [Όνομα Δήμου ή Διοργάνωσης]

Προθεσμία υποβολής: έως Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025

Σκοπός της Πρωτοβουλίας

Η δράση στοχεύει:

στην ανάδειξη του πλούσιου αθλητικού προγράμματος της Πελοποννήσου ,

, στη σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό ,

, και στην προβολή των Δήμων και των τοπικών διοργανώσεων σε ένα ευρύ κοινό επισκεπτών και επαγγελματιών που συμμετέχουν στη Marathon Expo.

Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Πελοποννήσου, Θάνου Μιχέλογγoνα

«Σε συνέπεια με το όραμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, εργαζόμαστε συστηματικά για να αναδείξουμε την Πελοπόννησο ως τόπο έμπνευσης, δράσεων και συνεργειών. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς φορείς εξωστρέφειας της περιοχής μας, συνδέοντας τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία. Καλούμε όλους τους φορείς και διοργανωτές να συμμετάσχουν ενεργά, προβάλλοντας τις διοργανώσεις τους μέσα από το Visit Peloponnese και την κοινή μας παρουσία στη Marathon Expo».

Visit Peloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κ.ά.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου Visit Peloponnese Connect, κάνοντας εγγραφή εδώ.

Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους: