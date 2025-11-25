VisitPeloponnese | Στοχευμένη παρουσία σε Τορόντο και Μόντρεαλ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έδωσε δυναμικό παρών στην τουριστική αγορά του Καναδά

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2025, συμμετείχε στο «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow», που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ στις 10 και 12 Νοεμβρίου 2025 αντίστοιχα. Η συμμετοχή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας και επιβεβαιώνει την ενεργή στόχευσή της στην ανερχόμενη τουριστική αγορά του Καναδά.

Η καναδική αγορά καταγράφει σταθερή ανοδική πορεία και υψηλό ενδιαφέρον για ταξίδια προς την Ελλάδα, με τις αφίξεις να καταγράφουν άνοδο 12% το 2025 σε σχέση με το 2024. Ο Καναδάς συγκαταλέγεται πλέον στις αγορές με τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική για την Πελοπόννησο, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξίδι και μεγάλη διάρκεια παραμονής.

Στο πλαίσιο των workshops, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποίησε στοχευμένες B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, premium travel advisors και επαγγελματίες της αγοράς leisure & experiential travel. Παρουσιάστηκαν οι πολιτιστικές διαδρομές της Πελοποννήσου, το αυθεντικό γαστρονομικό της προφίλ, καθώς και τα θεματικά προϊόντα που αναπτύσσονται, όπως τα Peloponnese Trails και το Peloponnese Festival.

Κατά τη διάρκεια των δύο εκδηλώσεων, η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την κ. Άννυ Κουτράκη, μέλος του Κοινοβουλίου του Κεμπέκ και Υφυπουργό Τουρισμού, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Ιωάννη Χατζαντωνάκη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ κ. Νικόλαο Καραλέκα. Στο Μόντρεαλ, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και το Γραφείο Αμερικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εκπροσωπούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Χαροκόπο, Υπεύθυνο Βορείου Αμερικής.

Ισχυρή δυναμική στις δύο εκδηλώσεις έδωσε η ενεργή συμμετοχή της ελληνικής ομογένειας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία τους. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με ομογενείς τουριστικούς πράκτορες καταγόμενους από τη Σπάρτη και τη Μεσσηνία, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την παρουσία της Περιφέρειας, προσφέροντας γνώση αγοράς και αξιοποιώντας τα δίκτυα της παροικίας.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν επίσης η ανταπόκριση των συμμετεχόντων τουριστικών πρακτόρων στην ανακοίνωση ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεκίνησε συνεργασία με τον Adventure Travel Trade Association (ATTA), έναν οργανισμό με σημαντική παρουσία και επιρροή στη Βόρεια Αμερική. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την ενημέρωση ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του AdventureWeek Peloponnese, ενός στοχευμένου προγράμματος γνωριμίας με την περιοχή που θα προσελκύσει κορυφαίους επαγγελματίες του adventure tourism από ολόκληρο τον κόσμο το Μάιο του 2026.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, δήλωσε:

«Η Πελοπόννησος έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει έναν κορυφαίο προορισμό για το καναδικό κοινό: αυθεντικότητα, εμπειρίες υψηλής αξίας, μοναδικά πολιτιστικά τοπία και έναν πλούτο θεματικών διαδρομών. Η εγγύτητά μας στην Αθήνα και η εξαιρετικά βελτιωμένη αεροπορική πρόσβαση μάς καθιστούν ιδανική επιλογή για τους ταξιδιώτες της Βόρειας Αμερικής. Η πρόσφατη συνεργασία μας με τον ATTA ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική μας σε μια αγορά με πολύ μεγάλες προοπτικές. Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, συνεχίζουμε με συνέπεια, επενδύοντας σε αγορές υψηλής δαπάνης και στρατηγικής σημασία».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

