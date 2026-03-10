Τελευταία Νέα
Volley League 2025-26: Το Σάββατο η πρεμιέρα της Καλαμάτας 80 AFFIDEA με τον Πανιώνιο | Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων play off και play out

Η νέα φάση του πρωταθλήματος της Volley League ξεκινά με τον Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea να μπαίνει στη μάχη των play off για τις θέσεις 5-7, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή κατάταξη στη φετινή σεζόν.
Η μεσσηνιακή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη στην πρεμιέρα της διαδικασίας, επιδιώκοντας ένα θετικό ξεκίνημα που θα της δώσει προβάδισμα στη συνέχεια των αγώνων.
Στην όλη αυτή διαδικασία, η Καλαμάτα 80 AFFIDEA καλείται να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, με στόχο να ολοκληρώσει τη χρονιά επιβεβαιώνοντας ότι ήρθε για να μείνει…
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων πλέι οφ και πλέι άουτ και η T.V.

Ημιτελικοί πλέι οφ θέσεις 1-4 (στις 3 νίκες)

Α ημιτελικοί

Παρασκευή 13/3/2026

Γυμναστήριο Μετς, 21: 00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Σάββατο 14/3/2026

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

 

Πλέι οφ θέσεις 5-7

1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea

Ρεπό Ο.Φ.Η.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Ο.Φ.Η. 30, Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 19, Α.Ο.Καλαμάτα 80 Αffidea

Πλέι άουτ θέσεις 8-10

1η αγωνιστική – Σάββατο 14/3/2026

Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

Ρεπό A.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: A.O.Π.Κηφισιά 17, Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 15, Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron 14.

