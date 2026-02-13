Στοιχεία μαρτυρούν πως οι Έλληνες δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν προφυλακτικό

Η 13η Φεβρουαρίου είναι Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού, που έχει ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης, αν κρίνουμε από την εκτόξευση των διαγνώσεων σύφιλης και άλλων ΣΜΝ.

Σήμερα είναι Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού και αν αναρωτιέσαι “ποιος ο λόγος;”, θα σου ζητήσω λίγο χρόνο από τη ζωή σου, αφού η λίστα των “γιατί” είναι μεγάλη.

Για αρχή, όπως δείχνουν μελέτες, ποσοστό από 30 έως 50% των χρηστών το χρησιμοποιούν λάθος, ακόμα και όταν νομίζουν πως κάνουν σωστή χρήση και αυτό έχει παίξει το ρόλο του, στη ραγδαία και ανησυχητική αύξηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχει διπλασιασμός κρουσμάτων σύφιλης, από το 2020 έως το 2025, υπετριπλασιασμός αυτών της γονόροιας, ενώ μόνο το 2024 καταγράφηκαν 550 νέα περιστατικά HIV λοίμωξης. Πολύ ψηλά παραμένουν και τα χλαμύδια.

