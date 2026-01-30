Ξανά… στην Κρήτη το Final 8

Για μια ακόμη χρονιά θα πορευτούμε δίχως ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένα αθλητικό κέντρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει σπουδαίες εκδηλώσεις όχι μόνο πανελλήνιου αλλά και πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Την ίδια στιγμή στην Κρήτη και το Ηράκλειο συνεχίζουν να φιλοξενούν κορυφαία αθλητικά γεγονότα, όπως -ξανά- συμβαίνει με το Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ. Άραγε δεν βλέπουν οι υπεύθυνοι ότι τέτοια κομβικά έργα λείπουν από τον τόπο και όχι μόνο τα φτιασιδώματα; Η δημιουργία ενός παλέ ντε σπορ στην πιο μεγάλη πόλη της Περιφέρειας, την Καλαμάτα, μοιάζει μια αναγκαιότητα πιο επιτακτική από ποτέ. Ας ξυπνήσουν οι υπεύθυνοι για να μπορεί να γεμίζει η πόλη και τις “νεκρές” ημέρες από κόσμο, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο Ηράκλειο.