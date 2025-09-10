Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Μαύρης Θύελλας με την Μαρκό

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει ότι κυκλοφορούν προς διάθεσή των φιλάθλων της, τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League 2, στο γήπεδο της Παραλίας (Σάββατο 13/09, στις 17:00) με την ομάδα της ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια από τα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και το κατάστημα KALAMATA FC Official Store τις παρακάτω ημέρες και ώρες.

Από την ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πέμπτη 11/9 | 09.30 – 17.00

Παρασκευή 12/9 | 09.30 – 17.00

Από το KALAMATA FC Official Store

Πέμπτη 11/9 | 09.30 – 14.00 & 18.00-21.00

Παρασκευή 12/9 | 09.30 – 14.00 & 18.00-21.00

Σάββατο 13/9 | 09.30-14.00

Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/ps-kalamata-eisithria-diarkeias-2025-2026_sen_2007187.html

Την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια θα ανοίξουν 2 ώρες πριν την καθορισμένη έναρξη του αγώνα.

Τιμές Εισιτηρίων:

VVIP: 40 ευρώ

VIP1: 15 ευρώ

VIP2 : 15 ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Α: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 2/ΤΜΗΜΑ Β: 15 Ευρώ

ΘΥΡΑ 4: 10 Ευρώ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΤΙΚΟ (Ηλικία έως 18 ετών) : 5 Ευρώ [Αγορά μόνο από τα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα και σε περιορισμένο αριθμό].

ΘΥΡΑ 1 {Οικογενειακή Κερκίδα}: 15 Ευρώ (1 Ενήλικας & 1 παιδί έως 18 ετών)

Υπογραμμίζεται πως για την διασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων, των αθλητών και του αγωνιστικού χώρου αλλά και την αποφυγή μελλοντικών κυρώσεων, κατά την είσοδο των φιλάθλων στο Στάδιο, δεν θα επιτραπούν μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.

Επιπλέον σημείο πώλησης

Wayside coffee & shisha, Λυκούργου 24

Πληροφορίες στο τηλ.2721181356 και στο [email protected]