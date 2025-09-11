Ξεκίνημα με ευχές και την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού και στη Σπάρτη (video)

«Πρώτο κουδούνι» με ευχές και τέλεση του καθιερωμένου Αγιασμού για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης, με τον Δήμαρχο, κ. Μιχάλη Βακαλόπουλο να επισκέπτεται το 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο, το 3ο Γυμνάσιο και το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Σπάρτης παραβρέθηκε στην τέλεση Αγιασμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, ευχόμενος καλή πρόοδο στους μαθητές και αισιοδοξία και δύναμη σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρόσθεσε, δε, ότι η Δημοτική Αρχή θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, προσπαθώντας να επιλύει τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται.

Αμέσως μετά ο κ. Βακαλόπουλος παραβρέθηκε στην τέλεση Αγιασμού του 3ου Δημοτικού Σχολείου και ακολούθως στο 3ο Γυμνάσιο και στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, όπου ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης, κ.κ. Ευστάθιο.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ευχήθηκε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά τόσο στα παιδιά, όσο και στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η επιστροφή στα θρανία δεν αποτελεί μια νέα αρχή για μάθηση και γνώση, αλλά και ευκαιρία για δημιουργία δεσμών φιλίας, αλληλοσεβασμού και σεβασμού των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.