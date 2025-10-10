Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, στα «κίτρινα σύνορα»

Ξεκίνησε η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι IDF -οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις- ελπίζουν να ολοκληρώσουν την αποχώρηση των στρατευμάτων τους στις συμφωνημένες γραμμές, τα κίτρινα σύνορα, στη Γάζα, το μεσημέρι (μέχρι το απόγευμα, λέει η Jerusalem Post).

Αυτό θα σήμαινε ότι οι όμηροι θα είχαν επιστραφεί στο Ισραήλ το αργότερο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς μόλις ολοκληρωθεί η απόσυρση των IDF θα σηματοδοτήσει την έναρξη του 72ωρου παραθύρου που έχει στη διάθεσή της η Χαμάς για να επιστρέψει όλους τους -εν ζωή τουλάχιστον- ομήρους.

Στην κίτρινη γραμμή της Γάζας ο ισραηλινός στρατός

Μόλις ολοκληρωθεί η απόσυρση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα παραμείνουν σε λίγο περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας της Λωρίδας, ή 53% – το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Όπως προαναφέρθηκε και όπως προβλέπει η συμφωνία, εντός 72 ωρών από την ολοκλήρωση της αποχώρησης από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, η Χαμάς πρόκειται να απελευθερώσει τους 48 ομήρους που κρατά, ξεκινώντας από τους 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η Χαμάς έχει δηλώσει, στο παρελθόν, στους διαμεσολαβητές, ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένες από τις σορούς των δολοφονημένων ομήρων, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή των σορών.

Ο χάρτης της Γάζας που αποκαλύπτει πώς θα αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ