Ξεκίνησε η διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία -Πώς θα γίνεται η παραλαβή (video)

Ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, σε πρώτη φάση, των ασθενών με καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας σε Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) αποτελεί η λειτουργία πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ η οποία έκανε σήμερα «πρεμιέρα». Στο σύστημα εντάσσονται 10.500 από τα συνολικά 10.850 φαρμακεία της χώρας, τα οποία θα διαθέτουν συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω φαρμάκων. Χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως “επαναπατρισμό” των ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία παρά τις αντιδράσεις από την φαρμακοβιομηχανία, ο Νίκος Ματθιόπουλος, Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, εξήγησε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει «αρχικά με κάποια φάρμακα για την σκλήρυνση κατά πλάκας, και αργότερα για το σύνολο των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους».

Η νέα διαδικασία αφορά αρχικά περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως, με τον σχεδιασμό να προβλέπει ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο ο αριθμός θα αυξηθεί στις 66.000 συνταγές τον μήνα — ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών συνταγών ΦΥΚ, οι οποίες ανέρχονται σε 180.000 κάθε μήνα.

Αναφερόμενος στην διαδικασία ο κ. Ματθιόπουλος εξήγησε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους «επιλέγοντας σε πρώτη φάση το φαρμακείο». Κάνοντας λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας διευκρίνισε πως οι ασφαλισμένοι θα παραλαμβάνουν τα ΦΥΚ, εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης από τον φαρμακοποιό τους για την ορθή χρήση της αγωγής.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Αν και την παρούσα χρονική στιγμή γρίπη και Covid φαίνεται να βρίσκονται σε φάση ύφεσης στη Μεσσηνία , ωστόσο «σε περιόδους που έχουν έντονο συγχρωτισμό όπως οι Απόκριες», αναμένεται έξαρση, είπε ο κ. Μαθιόπουλος προτρέποντας τους πολίτες στις αναγκαίες προφυλάξεις.