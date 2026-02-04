Τελευταία Νέα
Επίθεση Μασκ στον Πέδρο Σάντσεθ που θέλει να απαγορεύσει τα social media στους κάτω των 16: Είσαι φασίστας και τύραννος

Δριμεία επίθεση με βαρείς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ μετά την ανακοίνωση του τελευταίου ότι ετοιμάζεται να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για νέους κάτω των 16 ετών υποσχόμενος να προστατεύσει τα παιδιά από τον «ψηφιακό άγριο δυτικό κόσμο» και να καταστήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για το επιβλαβές περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο Σάντσεθ επέκρινε τον Μασκ για τη χρήση του X να «ενισχύσει την παραπληροφόρηση» σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 παράνομους μετανάστες και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας είναι μετανάστης.

«Ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας» έγραψε αρχικά ο Μασκ συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα emoji με κόπρανα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

