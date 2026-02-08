Τελευταία Νέα
Νέο υπόλοιπο λογαριασμού: Ο Ελον Μασκ έχει περίπου 84 δισ. δολάρια περισσότερα από το βράδυ της Δευτέρας

Ο Ελον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, θέση που κατέχει τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται ημέρα με την ημέρα την ενισχύει.

Την περασμένη Δευτέρα ανακοινώθηκε η συμφωνία του με την SpaceX και την xAI, εκτοξεύοντας την περιουσία του σε πρωτοφανή ύψη.

Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έφτασε σε καθαρή αξία άνω των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό οφείλεται στην εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης xAI από την SpaceX . Η συμφωνία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα το βράδυ (2 Φεβρουαρίου).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

