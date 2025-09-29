Ξεκλειδώνει η αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων – Το σχέδιο

Τέλος στο καθεστώς της μη αξιοποίησης των περιουσιών 2.000 αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο που πρόκειται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, απώτερος στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να διατεθεί ένα μέρος αυτής της περιουσίας για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών.

Ενα ίδρυμα ειδικού σκοπού θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αποκτώντας κεντρικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. Νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει, εξάλλου, το νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», για ένα εμβληματικό κληροδότημα, το Ζάππειο Μέγαρο, ώστε να διοικείται με μεγαλύτερη ευελιξία και να μην επαναληφθούν φαινόμενα, π.χ., εκχώρησης για εκδηλώσεις έναντι ευτελούς τιμήματος.

