ΥΓΕΙΑ

Υπεραναλύετε στις συζητήσεις σας; Τέσσερα βήματα για να σταματήσετε

Η τάση να εξηγεί κανείς υπερβολικά τις πράξεις, τις σκέψεις ή τα συναισθήματά του δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Αντίθετα, πρόκειται για μία από τις πιο συχνές «αμυντικές» στρατηγικές επικοινωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις, αυτή η συνήθεια μπορεί σταδιακά να αποδυναμώνει την αυτοεκτίμηση, τα προσωπικά όρια και την εικόνα αυτοπεποίθησης που εκπέμπει ένα άτομο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από την παρόρμηση για υπερεξήγηση κρύβεται συχνά ο φόβος της παρεξήγησης, της απόρριψης ή της σύγκρουσης, γράφει το Forbes. Ο νους επιχειρεί να «προλάβει» την αρνητική αντίδραση του άλλου, προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτεί η περίσταση. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, αυτή η πρακτική λειτουργεί εις βάρος της εμπιστοσύνης στον εαυτό και της αίσθησης προσωπικής ισχύος.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

