ΥΓΕΙΑ

Πώς να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που πενθεί: 5 επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι

Όταν ένας άνθρωπος που αγαπάμε πενθεί, το μόνο που θέλουμε είναι να απαλύνουμε τον πόνο του. Όμως πολλές φορές, τα λόγια μας μοιάζουν περιττά, και ό,τι κι αν κάνουμε, λίγο. Πώς μπορούμε λοιπόν να είμαστε πραγματικά εκεί για κάποιον που θρηνεί μια βαθιά απώλεια; Η Lucy Poxon, ανώτερη λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου και θεραπεύτρια με εμπειρία 18 ετών δίπλα σε ανθρώπους σε πένθος, έχει ερευνήσει σε βάθος τι σημαίνει αποτελεσματική υποστήριξη.

Στο άρθρο της για το The Conversation, μοιράζεται πέντε απολύτως τεκμηριωμένες και ευγενικά ανθρώπινες πρακτικές που μπορούμε όλοι να υιοθετήσουμε. Αν είστε φίλοι, συγγενείς ή συνάδελφοι ενός ανθρώπου που θρηνεί, δείτε πώς μπορείτε να γίνετε το πιο σταθερό και διακριτικό στήριγμά του.

1. Το πένθος δεν έχει μία μορφή και ποτέ δεν μοιάζει «σωστό»

Πολλοί από εμάς έχουμε στο μυαλό μας μια συγκεκριμένη εικόνα για το πώς «πρέπει» να φαίνεται το πένθος. Μπορεί να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μας για το πώς μοιάζει το πένθος, συχνά βγαλμένη από σκηνές σε ταινίες ή από κοινωνικά στερεότυπα που υπαγορεύουν πώς πρέπει να νιώθει κάποιος που έχασε έναν δικό του άνθρωπο. Όμως, η πραγματικότητα είναι πάντα πιο σύνθετη και απείρως πιο προσωπική.
Διαβάστε περσσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 
