Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας

Στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας. Τη σύμβαση, στην οποία συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 680.000 ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου». Με την ολοκλήρωση και έγκριση των απαραίτητων μελετών, το έργο εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού:

«Με την υπογραφή αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης προχωρούμε στην ουσιαστική προστασία και ανάδειξη ενός ιστορικού ναού που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Άγιο Πέτρο και την Αρκαδία. Εργαζόμαστε ώστε η πολιτιστική μας κληρονομιά να παραδοθεί ακέραιη στις επόμενες γενιές και να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο, τις υπηρεσίες που εργάστηκαν για τις μελέτες, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό κα Λίνα Μενδώνη για την πολύτιμη συνεργασία και στήριξή τους».

Δήλωση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφανίου:

«Με ιδιαίτερη χαρά και δοξολογία προς τον Θεό, υπογράψαμε την Προγραμματική Σύμβαση για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην κοινότητα Αγίου Πέτρου Κυνουρίας. Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς τον κύριο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτριο Πτωχό, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Λαμπρόπουλο, τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Κώστα Μανδρώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό κα Λίνα Μενδώνη, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν με τις μελέτες και τις εγκρίσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτήν την ευλογημένη στιγμή.

Ευχόμαστε το έργο να αποπερατωθεί σύντομα, ώστε στην γενέτειρα του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου, στο θαυμάσιο αρκαδικό χωριό Άγιος Πέτρος, πλησίον της Ιεράς Μονής Παναγίας Μαλεβής, να αποκατασταθεί πλήρως ο Ναός και να δοξάζεται εκεί το όνομα του Τριαδικού Θεού μας.

Η αποκατάσταση αυτού του μνημείου αποτελεί όχι μόνο μεγάλη χαρά για τους κατοίκους της ενορίας και της κοινότητας, αλλά και σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μια ιερή παρακαταθήκη, σε έναν τόπο όπου η παράδοση και τα διδάγματα των προγόνων μας είναι βαθιά ριζωμένα.

Ευχαριστώ εκ νέου τον Περιφερειάρχη και εύχομαι η Χάρις του Θεού να τον ενδυναμώνει, μαζί με τους συνεργάτες του, ώστε ο τόπος μας να προοδεύει και στον τομέα του πολιτισμού, αφήνοντας πίσω μας πλούσια πολιτιστική κληρονομιά».

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση φθορών στη στέγη, τον τρούλο και την τοιχοποιία, ενίσχυση κιόνων και κωδωνοστασίου, αποκατάσταση της υγρομόνωσης και του δαπέδου, καθώς και γενικές εσωτερικές εργασίες που θα βελτιώσουν τη στατική επάρκεια και θα αναδείξουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του ναού.

Ο Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, κτισμένος το 1850, έχει χαρακτηριστεί νεότερο αρχαιολογικό μνημείο και αποτελεί ιδιαίτερο δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Η αποκατάστασή του δεν αφορά μόνο τη διάσωση ενός σημαντικού μνημείου αλλά και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορικής συνέχειας της Αρκαδίας.