Υπογραφή σύμβασης για την ολοκλήρωση της επαρχιακής οδού Παλαιόκαστρο – Ριζοσπηλιά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μία σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των κατοίκων της Αρκαδίας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Την Τετάρτη 27 Αυγούστου υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστα Μανδρώνη, η σύμβαση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής επαρχιακής οδού Παλαιόκαστρο – Ριζοσπηλιά», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το 6ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Μεγαλόπολης και στοχεύει στην ολοκλήρωση των εργασιών σε ένα οδικό τμήμα που αποτελεί κρίσιμο σύνδεσμο για την ευρύτερη περιοχή.

Με την παρέμβαση αυτή θα αναβαθμιστεί η προσβασιμότητα, θα διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, ενώ αναμένονται θετικές επιδράσεις στην τοπική ανάπτυξη.

Σε δήλωσή του ο κ. Μανδρώνης υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να προχωρούν παρεμβάσεις που στηρίζουν την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζουν την Αρκαδία».