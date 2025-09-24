Υπογραφή του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού για έργο ανάπλασης 2 εκατ. ευρώ στον «λόφο Μπιτσάνη-Δεξαμενή» του Δήμου Τρίπολης

Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας της Τρίπολης αποτελεί η πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η πρόσκληση αφορά την υλοποίηση Δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρίπολης, που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση της Πράξης: «Αξιοποίηση του λόφου Μπιτσάνη και του χώρου πρασίνου πέριξ της Δεξαμενής στο πλαίσιο σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπλασης της περιοχής», με στοιχεία εκσυγχρονισμού, λειτουργικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενεργειακής αναβάθμισης, διαχείρισης φυσικών πόρων, καθώς και υιοθέτησης «έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, αντανακλά έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της ΣΒΑΑ Τρίπολης: τον εκσυγχρονισμό των αστικών υποδομών και λειτουργιών, στη βάση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της προώθησης «πράσινων» και έξυπνων προσεγγίσεων.

«Η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων συνιστά επένδυση στην ποιότητα ζωής, στην καθημερινότητα και στο μέλλον της Τρίπολης», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.