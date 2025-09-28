Αλλάζουν οι κανόνες για την πρακτική άσκηση – Τι θα περιλαμβάνει η γραπτή σύμβαση των ασκούμενων

Σαφείς διατάξεις για την αμοιβή, τη διάρκεια και την κοινωνική ασφάλιση απαιτεί η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ από τους εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις πρακτικής άσκησης, για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών εις βάρος των ασκούμενων.

Η Επιτροπή Απασχόλησης πρότεινε αλλαγές στους νέους κανόνες της ΕΕ για την πρακτική άσκηση, με στόχο να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους ασκούμενους και να αποθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις από το να «βαφτίζουν» κανονικές θέσεις εργασίας ως πρακτική άσκηση.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης όρισαν με σαφήνεια τι συνιστά πρακτική άσκηση, τονίζοντας ότι πρέπει να έχει περιορισμένη διάρκεια και να περιλαμβάνει εργασία εισαγωγικού επιπέδου, διευκολύνοντας τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Η ΕΕ ζητά όλοι οι τύποι πρακτικής άσκησης να υπάγονται στους νέους κανόνες, εκτός από τις υποχρεωτικές πρακτικές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σπουδών ή της μαθητείας.

Χωρίς σύμβαση, δεν υπάρχει πρακτική άσκηση

-Όλοι οι υποψήφιοι ασκούμενοι πρέπει να λαμβάνουν γραπτή σύμβαση πρακτικής άσκησης, που να περιγράφει την αμοιβή, τα καθήκοντα, τους μαθησιακούς στόχους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τη διάρκεια της πρακτικής.

-Η διάρκεια δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, εκτός αν υπάρχει ειδική αιτιολόγηση.

-Οι ασκούμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, περιλαμβανομένης της ασφάλισης υγείας, των επιδομάτων ανεργίας και των συνταξιοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με το κείμενο.

Μια πρακτική άσκηση που δεν αμείβεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν περιέχει εκπαιδευτικό στοιχείο ή δεν διαθέτει μέντορα ή αξιολόγηση, θα πρέπει να θεωρείται καταχρηστική πρακτική, καθώς σημαίνει ότι μια σχέση εργασίας μεταμφιέζεται σε πρακτική. Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν επιπλέον «καμπανάκια» για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, όπως όταν ένας ασκούμενος πραγματοποιεί πολλαπλές ή συνεχόμενες πρακτικές στον ίδιο εργοδότη ή όταν δεν υπάρχει πλήρης αγγελία κενής θέσης.

