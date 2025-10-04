Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει με το 13ωρο, τις υπερωρίες και τη μερική απασχόληση

Μπαράζ αλλαγών στις ατομικές συμβάσεις εργασίας φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η σημαντικότερη εξ αυτών αλλαγή στο εργασιακό νομοσχέδιο Κεραμέως είναι η δυνατότητα ενός εργαζομένου μιας επιχείρησης να απασχολείται έως και 13 ώρες την ημέρα, χωρίς όμως να παραβιάζεται το 40ωρο την εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο είναι:

Η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου από τον εργοδότη.

Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η διευκρίνιση ότι, ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης, επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης, καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου.

Επίσης, μετά τη διαβούλευση, προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά:

Επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

Απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρών εργασίας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ενισχύει τη στήριξη στους εργαζόμενους, καθώς προβλέπει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές, μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.