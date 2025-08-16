242 μέτωπα σε 4 ημέρες, 320 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου για πρόκληση πυρκαγιών

Για τις πρόσφατες φωτιές που σάρωσαν τη χώρα μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Ο ίδιος τόνισε πως ήταν ένα δύσκολο διάστημα για την Πυροσβεστική, αποκαλύπτοντας πως μέσα σε τέσσερις ημέρες, σημειώθηκαν 242 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

«Το τελευταίο πενθήμερο ήταν ένα δύσκολο διάστημα για το Πυροσβεστικό Σώμα, για όλον τον πυροσβεστικό μηχανισμό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή απασχολήθηκε και επιχείρησε ειδικά για τις τέσσερις ημέρες που είχαμε πολλές πυρκαγιές σε 242 μέτωπα» ανέφερε αρχικά.

Από την αρχή του έτους σημειώθηκαν 320 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς και χρήση φλόγας στην ύπαιθρο, εκ των οποίων οι 40 έβαζαν φωτιά με πρόθεση

Και συμπλήρωσε: «Κάποια από αυτά πήραν διαστάσεις λόγω των παρατεταμένων ανέμων και των υψηλών ανέμων αλλά και της υψηλής θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας και την αυξημένη ξηρασία που προκλήθηκε όλο αυτό το διάστημα από τους συνεχόμενους ανέμους.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, οι πυροσβέστες, τα στελέχη του έπρεπε να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις τις στιγμές όπου η ώρα της μάχης ήταν σε υψηλή δυναμική και να μπορέσουν να απομακρύνουν τον πληθυσμό σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία αλλά και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, τις Ένοπλες δυνάμεις, τους εθελοντές, την Τοπική αυτοδιοίκηση».

