89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Κοινή Εκδήλωση ΕΣΠΑ 2021-2027 – ΕΑΤ: «Η Στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας – Η Κοινωνική Συνοχή στην Πράξη»

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Περίπτερο 15 – stand 43), η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο «ΕΣΠΑ 2021-2027 – ΕΑΤ: Η Στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας – Η Κοινωνική Συνοχή στην Πράξη».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν:

ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης,

ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης,

η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, κα Βασιλική Παντελοπούλου

ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, κ. Βασίλης Σιαδήμας,

η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Κατερίνα Πατσογιάννη, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι θεσμών και επιχειρήσεων καθώς κι ωφελούμενοι δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και κοινωνικών δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στα πάνελ συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους το ΕΣΠΑ 2021-2027:

στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την περαιτέρω επέκταση ή ίδρυσή τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, να αναπτύξουν τα προσόντα και τις δεξιότητες του προσωπικού τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους,

συμβάλλει στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών της αγοράς,

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας,

ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη δίνοντας πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, στηρίζοντας την απασχόληση και την κατάρτιση και παρέχοντας προσιτή στέγη και ενεργειακή αναβάθμιση.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε: «Πρέπει να μιλήσουμε και για την πολύ ουσιαστική συμβολή του ΕΣΠΑ, ειδικά του 2021-2027, το οποίο εκτελείται απαρέγκλιτα και αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της χώρας, με προϋπολογισμό 26,2 δις ευρώ, στηρίζει την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και κυρίως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και στο πλαίσιο ότι επίσης ενισχύεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσα από την προώθηση της καινοτομίας, την αναδιοργάνωση της παραγωγής, τη δημιουργία μικροχρηματοδοτήσεων, το mentoring, το coaching, τις δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς μια πηγή ευρωπαϊκών πόρων, δεν είναι απλώς ένας παχυλός κουμπαράς, είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων με συγκεκριμένη αναπτυξιακή λογική, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί δράσεις και προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης, επεσήμανε:

«Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, από ουραγός στην Ευρώπη, βρίσκεται πλέον σταθερά στις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις ως προς την απορρόφηση του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Το 2025, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 14,6 δισ ευρώ, έναντι 5,4 δισ ευρώ το 2019, και το 2026 θα ανέρχεται σε 16,9 δισ ευρώ, δηλαδή θα είναι αυξημένο κατά 212% έναντι του 2019.

Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα μιας καθημερινής, μεθοδικής δουλειάς, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων και στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας παράγει αποτέλεσμα με κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι το μέρισμα της ανάπτυξης που επιστρέφει στην κοινωνία και μετατρέπεται σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνικής συνοχής.

Εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις, οι επιχειρήσεις να νοιώσουν ασφαλείς, να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας, να αυξηθεί το εισόδημα όλων, η συλλογική πρόοδος να μετατραπεί σε ατομική προκοπή, σε μια Ελλάδα που μας αξίζει.»

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, κα. Βασιλική Παντελοπούλου, ανέφερε:

«Η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Μέσω των δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 δίνουμε στις επιχειρήσεις τα εργαλεία για να αναπτυχθούν να γίνουν βιώσιμες κι ανταγωνιστικές, στηρίζουμε την κοινωνική συνοχή μέσω σημαντικών κοινωνικών δράσεων και επενδύουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που βελτιώνει την καθημερινότητα όλων των πολιτών.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, σημείωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αξιοποιεί τους πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προάγουν την καινοτομία και στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Παράλληλα, οι δράσεις της ΕΑΤ ενισχύουν ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η σημερινή παρουσία ωφελούμενων των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ —από το Ταμείο Μικροπιστώσεων και το πρόγραμμα «Σπίτι μου II»— αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του κοινωνικού και αναπτυξιακού αντίκτυπου της ΕΑΤ. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΑΤ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως θεσμικός βραχίονας χρηματοδότησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.»