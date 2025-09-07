Τελευταία Νέα
Λισαβόνα: Τα αίτια που προκάλεσαν την πολύνεκρη τραγωδία με το τελεφερίκ Gloria

Τα αίτια που προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ «Gloria» στη Λισαβόνα με του 16 νεκρούς ερευνούν οι αρχές στην Πορτογαλία.

Οι πρώτες αυτοψίες και έρευνες αναφέρουν ότι ένα καλώδιο κατά μήκος της διαδρομής του σιδηροδρόμου που ήταν πάνω το τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα έσπασε, αλλά ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο χειριστής του τελεφερίκ προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την εκτροχιασμό του βαγονιού.

