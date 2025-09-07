BBC για Ορος Σινά: Eνα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε πολυτελές resort -Τα σχέδια της Αιγύπτου και οι αντιδράσεις

Ειδική αναφορά στο Ορος Σινά κάνει το BBC σε άρθρο του με τίτλο «Ένα από τα πιο ιερά μέρη του κόσμου μετατρέπεται σε ένα πολυτελές resort».

Στο άρθρο τονίζονται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι αλλαγές, τις οποίες προωθεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση στο Όρος Σινά, ενώ γίνεται αναφορά πως τα σχέδια του Καΐρου για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου στην περιοχή απειλούν με καταστροφή το παρθένο βραχώδες τοπίο.

Όπως αναφέρει το BBC το όρος Σινά είναι ένας από τους πιο ιερούς τόπους της Αιγύπτου -σεβαστός από Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους-, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης εξαιτίας των σχεδίων μετατροπής του σε νέο τουριστικό μεγα-πρότζεκτ.

Το Όρος Σινά θεωρείται το μέρος όπου ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι είναι το σημείο όπου, σύμφωνα με τη Βίβλο και το Κοράνι, ο Θεός μίλησε στον προφήτη μέσα από τη φλεγόμενη βάτο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ