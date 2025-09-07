Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην εγκαταλείψει τον ρυθμιστικό της ρόλο, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, απευθύνει το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (Center for European Policy Studies – CEPS), μία από τις πλέον επιδραστικές «δεξαμενές σκέψης» (think tanks) των Βρυξελλών.

Αν και θεωρητικά ανεξάρτητο, το CEPS αντλεί σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα στελέχη του είναι «σάρκα εκ της σαρκός» του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, με πλέον χαρακτηριστική περίπτωση τον Γερμανό οικονομολόγο Ντάνιελ Γκρος, πρώην σύμβουλο της Κομισιόν και ενός εκ των αρχιτεκτόνων του Ευρώ.

Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του CEPS για την ευρωπαϊκή πολιτική, εστιάζει στην εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας, και στο πώς πρέπει να αντιδράσει η ΕΕ για να μη βρεθεί παραγκωνισμένη.

