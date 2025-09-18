Το 12ο Tour du Péloponnèse έρχεται 5 με 12 Οκτωβρίου 2025 -Συμμετέχουν 70+ πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Το Tour du Péloponnèse δεν είναι απλά μία εκδήλωση…είναι ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο του κλασικού αυτοκινήτου που συγκεντρώνει σταθερά 70+ πληρώματα στη συντριπτική του πλειοψηφία από το εξωτερικό.

150 συμμετέχοντες από 20 χώρες! Μαζί με μηχανικούς, συνεργεία και μέλη οργάνωσης, 200 συνολικά άτομα σε μία μοναδική διαδρομή 9 ημερών και 1000 χιλιομέτρων μέσα από την μικρογεωγραφία της Πελοποννήσου. Με 24 Ειδικές δοκιμασίες ακρίβειας και 170 δορυφορικές χρονομετρήσεις, το Tour du Péloponnèse δεν αποτελεί τυχαία το μεγαλύτερο Ελληνικό event κλασικού ιστορικού αυτοκινήτου.

Κοιτάζοντας την λίστα των συμμετεχόντων, σκέφτεσαι πόσο υποκειμενικός είναι ο όρος «όμορφα αυτοκίνητα». Ίσως θα ταίριαζε καλύτερα, το στερεοτυπικό μεν αλλά αληθινό, «οχήματα που συγκινούν» αφού ξυπνούν σε όλους μας μνήμες από παλιούς αγώνες, ταινίες, φίλους που έφυγαν αλλά μας άφησαν πίσω κάτι μοναδικό, την γλυκειά ανάμνηση που από φευγαλέα στιγμή έγινε αποτύπωμα.

Φέτος το TDP θα ξεκινήσει με τον Τεχνικό-Διοικητικό Έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί την 5η Οκτωβρίου στo Aldemar Olympian Village στην Σκαφιδιά. Αφετηρία σταθερά, στην Αρχαία Ολυμπία (…όπου και κοιτίδα του Αθλητισμού) το ίδιο βράδυ, όπου με την αιγίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας θα εκκινήσουν τα πληρώματα στις 20:00.

Πρώτη «αγωνιστική» ημέρα, η Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με διαδρομή προς Επικούριο Απόλλωνα και διανυκτέρευση στο Costa Navarino. Η δεύτερη ημέρα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν μέσα από παραθαλάσσιες διαδρομές μέσα από την Πύλο, την Μεθώνη, την Μεσσήνη, την Καλαμάτα, την Καρδαμύλη με τελικό προορισμό το Λιμένι. Εντυπωσιακές παραλιακές διαδρομές και για την τρίτη ημέρα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, μέσω Γερολιμένα, Βάθειας, Κότρωνα και Γυθείου Η ημέρα θα ολοκληρωθεί στην Σπάρτη, με την διαμονή των πληρωμάτων στον επιβλητικό Μυστρά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της Καστροπολιτείας. Αφετηρία για την τέταρτη ημέρα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με διαδρομές μέσα από την μοναδικής ομορφιάς Λακωνική γή με περάσματα από Γεράκι και Ελαία πριν τον τερματισμό στην Μονεμβασιά . Εντυπωσιακή και η τελική διαδρομή της 5ης ημέρας μέσω Γέρακα, Κυπαρισσίου, Φωκιανού, Λεωνιδίου με προορισμό το αρχοντικό Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας και προετοιμασία για την καθιερωμένη Νυχτερινή Ειδική Δοκιμασία, που παραδοσιακά ολοκληρώνει κάθε TdP όπως το αποκαλούν οι «μυημένοι».

Το Tour du Péloponnèse αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Λέσχης Ιστορικού Αυτοκινήτου και του Σωματείου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ με την υποστήριξη της Ιταλικής λέσχης Scuderia Campidoglio και του ΑΡ.Σ.Ο.Ε.

Σας περιμένουμε όλους όσους η τύχη τους έχει γεωγραφικά τοποθετήσει κοντά στις φετινές μας διαδρομές ή απλά όσους φίλους επιθυμούν να μας παρακολουθήσουν από κοντά για να απολαύσουν μαζί μας το μεγαλύτερο ελληνικό event κλασικού ιστορικού αυτοκινήτου, το 12ο Tour du Péloponnèse 2025.

Πρόγραμμα

Χάρτες

Κανονισμός

Προσωρινή Λίστα Συμμετεχόντων