Ο Σταύρος Σμυρλής ξεκίνησε έναν κολυμβητικό μαραθώνιο από το Ναύπλιο μέχρι τις Σπέτσες για τη «Φλόγα»

Ένα μεγάλο κολυμβητικό εγχείρημα έθεσε σε εφαρμογή το πρωί της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, από το λιμάνι του Ναυπλίου, ο αθλητής Σταύρος Σμυρλής, που σκοπεύει να κολυμπήσει 100 χιλιόμετρα στη θάλασσα μέχρι τις Σπέτσες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο λιμάνι Ναυπλίου για να στηρίξει και να συμμετάσχει σε αυτή τη σπουδαία αποστολή.

«Κολυμπώ 100 χιλιόμετρα για έναν ιερό σκοπό: Να στηρίξουμε τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, μέσα από το Σύλλογο Φλόγα. Κάθε χιλιόμετρο είναι μια προσευχή, μια ελπίδα, ένα χαμόγελο για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο κ. Σμυρλής.