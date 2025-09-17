Airbnb: Η Ελλάδα από τις πιο δυναμικές αγορές του καλοκαιριού [πίνακας]

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο δυναμικές αγορές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ανασκόπηση της AirDNA για τον Αύγουστο του 2025. Με βάση τα δεδομένα της AirDNA, τον Αύγουστο φέτος, η προσφορά καταλυμάτων στην χώρα μας, αυξήθηκε κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση διατηρήθηκε στο +5,2%, αν και η ταχύτερη αύξηση των διαθέσιμων διανυκτερεύσεων οδήγησε σε ελαφρά μείωση της πληρότητας (-0,5% σε ετήσια βάση).

Η Αθήνα ακολούθησε την ίδια τάση, με τις καταχωρήσεις να αυξάνονται κατά 11% και τη ζήτηση κατά 5%, δημιουργώντας μια προσωρινή ανισορροπία που οδήγησε σε μείωση της πληρότητας. Ωστόσο, αν εξετάσουμε ολόκληρη τη θερινή περίοδο, η εικόνα είναι πιο θετική: οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 6,4%, η προσφορά αυξήθηκε κατά 5,2% και η πληρότητα κατάφερε να σημειώσει μικρή άνοδο (+0,6%), υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της Ελλάδας ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης.

