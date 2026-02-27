Τελευταία Νέα
Παρασκευή
27
Φεβρουάριος
Χωρίς Κατηγορία

Airbnb: Σπριντ στο παρά πέντε για δηλώσεις, φόρους και πωλήσεις με «άδεια στο χέρι»

Αγώνας δρόμου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb, καθώς λήγει η προθεσμία για δηλώσεις και διορθώσεις στην ΑΑΔΕ, ενώ την ίδια στιγμή οι νέοι περιορισμοί στην Θεσσαλονίκη και στις μεταβιβάσεις άδειων λειτουργίας (σε Αθηνά και Θεσσαλονίκη) δεν έχουν ακόμη τεθεί εφαρμογή. Το αποτέλεσμα είναι ένα μεταβατικό σκηνικό που έχει ενεργοποιήσει ιδιοκτήτες και επενδυτές.

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ενεργοποίηση του νέου πλαισίου από την 1η Μαρτίου. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν φαίνεται να προλαβαίνεται, καθώς απαιτούνται οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι υπουργικές αποφάσεις που θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Έτσι, η εφαρμογή τους μετατίθεται χρονικά, διατηρώντας –έστω προσωρινά– ανοιχτό το παράθυρο κινήσεων στην αγορά.

Οι παρεμβάσεις θα κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά το πάγωμα νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές με υπερσυγκέντρωση καταλυμάτων. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αναστολή έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, δηλαδή στο ιστορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο, παραμένει ανοιχτό το παράθυρο για όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν νέο ΑΜΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
