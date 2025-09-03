Αισθητή πτώση στα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο – Ανάσα για τις επιχειρήσεις

Από τα 15,1 στα 11,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα υποχώρησε το Σεπτέμβριο το φθηνότερο επαγγελματικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται πλέον στο εύρος των 11,2 – 22,5 λεπτών, από 15,1 – 29,4 τον Αύγουστο. Έτσι, προκύπτει μια πολύ μεγάλη πτώση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, που αποτελεί «ανάσα» για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Ο αναλυτικός κατάλογος με τα πράσινα επαγγελματικά αυτό το μήνα έχει ως εξής:

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι τα μπλε σταθερά τιμολόγια διατίθενται πλέον σε τιμές από 11,2 έως 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

