Ακίνητα: Χωρίς ιδιοκτήτη 1,85 εκατομμύρια γεωτεμάχια

Ανοιχτοί λογαριασμοί δεκαετιών εξακολουθούν να βαραίνουν τον χάρτη των ιδιοκτησιών της χώρας. Παρά την πρόοδο της κτηματογράφησης, εκατομμύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα κινούνται σε μια «γκρίζα» ζώνη, χωρίς ενεργή διεκδίκηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», από τα 10.822.006 γεωτεμάχια που υφίστανται στις περιοχές όπου σήμερα λειτουργεί Κτηματολόγιο – δηλαδή στο 72% της ελληνικής επικράτειας – τα 1.850.842, ποσοστό 17,1%, εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και, εφόσον οι δικαιούχοι δεν εμφανιστούν εγκαίρως, θα περάσουν σταδιακά στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, τα αδήλωτα ακίνητα «στρώνουν» ένα πεδίο δράσης για επιτήδειους που επιχειρούν να τα οικειοποιηθούν επικαλούμενοι χρησικτησία ή αμφίβολες «προφορικές» μεταβιβάσεις, φαινόμενο που έχει ήδη οδηγήσει στο πρόσφατο παρελθόν σε έρευνες και διώξεις.

