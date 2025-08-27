Ακίνητα: Παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομή έως τα τέλη του 2026

Στην αναστολή επιβολής του ΦΠΑ 24% στα ακίνητα μέχρι και το 2026 προχωράει η κυβέρνηση με στόχο, όπως υποστηρίζει, την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τετράμηνο η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,6% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024.

Οπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, επικαλούμενο πηγές από το οικονομικό επιτελείο, στόχος είναι η τόνωση της κτηματαγοράς, κυρίως όμως η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Οι ίδιες πηγές τονίζουν χαρακτηριστικά ότι η έλλειψη στέγης αντιμετωπίζεται μεταξύ άλλων και με παραγωγή στέγης.

Σημειώνεται ότι το 2019 η κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή, απόφαση που ώθησε τις αγοραπωλησίες ακινήτων αλλά και την κατασκευή καινούργιων. Η κυβέρνηση, πάντως, είχε τη δυνατότητα από τις αρχές του έτους να μειώσει τον ΦΠΑ στα ακίνητα από το 24% στο 13%, ακόμη και να τον μηδενίσει. Απόφαση της Ε.Ε. κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών μειωμένων συντελεστών ή και μηδενικών συντελεστών, ακολουθώντας το παράδειγμα του Λουξεμβούργου (έχει μηδενικό συντελεστή).

διαβάστε το ρεπορτάζ του www.moneyreview.gr πατώντας εδώ